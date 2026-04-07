Affaire Pape Cheikh Diallo: Abdourahmane D Ndiaye enfonce Ass Dione

Soupçonné d’être en couple avec le chanteur religieux Ass Dione, l’agent de la Senelec de Mbacké a été présenté ce mardi au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations exclusives de Seneweb, Abdourahmane Diarra Ndiaye, originaire de la région de Louga, célibataire âgé de 32 ans et technico-commercial à la Senelec de Mbacké, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH, entre autres chefs d’inculpation.

Il rejoint ainsi son présumé partenaire Ass Dione en prison, conformément au réquisitoire introductif du procureur Saliou Dicko.

Pour rappel, ce suspect avait été arrêté la semaine dernière par la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba, avant d’être transféré à la BR de Keur Massar.

Entendu sur procès-verbal, il avait détaillé ses relations présumées avec le chanteur religieux Ass Dione. Depuis le début de cette affaire, la BR de Keur Massar a procédé à l’interpellation de 57 suspects au total.