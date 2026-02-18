Affaire Pape Birame Bigué Ndiaye : ses « messages d’amour » interceptés, son domicile perquisitionné

Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été interpellé dans le cadre de l’enquête portant sur des crimes sexuels présumés en lien avec l’affaire Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.

Selon plusieurs sources, il aurait été arrêté en marge de la conférence de presse du procureur, ce mardi 17 février 2026, consacrée à l’évolution du dossier Pape Cheikh Diallo.

Cueilli par les enquêteurs, son domicile a été perquisitionné en sa présence. D’après Libération de ce mercredi 18 février 2025, ses « messages d’amour », envoyés sous le pseudonyme « Yoss », auraient été interceptés après l’exploitation des téléphones d’Ibrahima Magib Seck et de ses présumés complices. Cette exploitation aurait permis de mettre au jour un vaste réseau impliquant des personnes évoluant dans divers secteurs.

Dans cette affaire, plus de quinze personnes ont déjà été arrêtées. Extrait de prison et déclaré porteur du VIH depuis 2021, un détenu aurait également fait des aveux jugés accablants aux gendarmes, livrant les noms de plusieurs partenaires, dont certaines célébrités. De nouvelles arrestations seraient imminentes.

Le reporter de la RTS a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Keur Massar, où les investigations se poursuivent.