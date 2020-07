Affaire Moustapha Cissé Lô: Yakham Mbaye va poursuivre en justice

Selon Leral.net,le Directeur général du quotidien national Le Soleil, Yakham Mbaye va croiser le fer avec Moustapha Cissé Lo devant Dame Justice. Pour ce faire, Yakham Mbaye a mobilisé un pool d’avocats dirigé par son défenseur depuis vingt ans, Me Ousmane Sèye. Quid des trois autres Robes Noires qui, avec ce dernier, vont saisir ce lundi, le Procureur de la République ? Ce sont des identités remarquables du Barreau de Dakar : Mes Bamba Cissé, Baboucar Cissé et Abdou Dialy Kane. C’est dire qu’on est parti pour assister à un procès hyper médiatisé et forcément …politisé.