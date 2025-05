Affaire Ismaila M.Fall : Pape Malick Ndour dénonce une ''tentatives d’intimidation''

« Je suis allé voir Abdou Nguer au commissariat. J’y ai trouvé un homme debout, lucide et digne, dont la résilience force le respect. Ce matin, jusque devant le bureau du président de la Cour d’appel, accompagnant mon ancien collègue, j’ai vu un Ismaila Madior Fall digne, calme, inébranlable, qui marche la tête haute dans la tempête », a écrit M. Ndour.

Il a ensuite dénoncé avec fermeté le placement sous mandat de dépôt d’Abdou Nguer ainsi que l’imposition d’un bracelet électronique à l’ancien garde des Sceaux, qu’il qualifie d’acharnement politique et d’humiliation symbolique.

Selon Pape Malick Ndour, malgré ces tentatives d’intimidation de la part du régime en place, leur engagement reste intact : ils continueront le combat avec conviction, dignité et honneur.Ab