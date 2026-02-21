Affaire des homosexuels présumés : Wally Seck défend ses valeurs familiales

Le chanteur Wally Seck a pris position avec force sur l’affaire des homosexuels présumés arrêtés au Sénégal, dans une déclaration accordée à Keur Wally. Sans détour, il affirme : « Je ne vais pas tourner autour du pot, je condamne formellement l’homosexualité », rappelant qu’il avait déjà exprimé ce point de vue auprès de France 24 et TV5.

Wally Seck a également évoqué son éducation et ses valeurs familiales, soulignant être « issu d’une bonne famille » et affirmant qu’« un noble ne doit pas faire certaines choses ». Pour lui, l’honneur et le respect de ses origines sont essentiels : « Si tu veux parler en même temps que tout le monde, tu dois prendre le bon chemin, savoir qui tu es et d’où tu viens ».

Cette déclaration survient dans un contexte tendu, où les arrestations d’homosexuels présumés continuent de provoquer des réactions virulentes sur les réseaux sociaux et d’alimenter le débat public au Sénégal.