L’affaire El’hadji Malick Niang n’a pas encore fini d’occuper les débats. Alors que le jeune homme, invité de l’émission “Balance” de Walf TV avait annoncé avoir été injustement renvoyé de la gendarmerie pour un présumé détournement de 6000 dont 4000 F CFA lui appartenaient, Kéwoulo a fait de surprenantes découvertes sur le parcours de cet auxiliaire de gendarmerie qui défraie la chronique. Enquête sur un escroc qui a failli devenir gendarme.

Jusque-là inconnu du grand public, le gendarme auxiliaire qui avait créé une cagnotte au nom de l’adjudant de gendarmerie Mouhamed Tony Ka a, désormais, un nom et un visage. Son identité, c’est lui-même qui l’a rendu publique lorsque, ces mardis 6 et 12 décembre, il s’est rendu sur le plateau de l’émission “Balance” de Walf TV pour narrer sa “mésaventure” et dire aux Sénégalais «l’injustice» qu’il aurait vécue au sein de la gendarmerie, à cause de la “méchanceté gratuite” de son haut commandant ; même s’il ne le nomme pas ouvertement. Profitant du “gendarme bashing” qui est en cours dans le pays, l’ex auxiliaire-gendarme avait laissé entendre que “dans cette cagnotte il n’y avait que 6000 dont les 4000 CFA (lui) appartenaient.”

Et avait laissé entendre que “lorsque (il s’est) rendu compte que, en tant que gendarme, (il n’avait) pas le droit d’ouvrir une cagnotte au nom d’un gendarme sans autorisation de ses chefs (il s’était) empressé de demander sa fermeture.” Et l’homme qui s’est dit de « bonne foi » parce que voulait remettre l’argent collecté au blessé, Mouhamed Tony Ka, n’a pas compris que des gendarmes soient venus jusque dans son village pour le cueillir et le conduire à la Section de Recherches de la gendarmerie, à Colobane. Parce que, si c’est pour une simple cagnotte qu’il s’est retrouvé en garde à vue, la qualité de la victime comme de l’escroc et le contexte du moment vont le conduire en prison pendant 6 mois. Et plus tard le mener à sa radiation des rangs des auxiliaires gendarmes, une fin de mission qui coïncide avec la fin de la Période de la Durée Légale de son service militaire.

Mais, bien avant cette affaire de cagnotte, c’est un autre dossier judiciaire qui avait opposé El’hadji Malick Niang aux gendarmes de la SR. En cette année 2017, Mme F. B Sall avait saisi la Sonatel pour dire qu’un agent de cette société lui avait volé la somme 33.000 en lui faisant croire qu’elle devait payer une facture échue. Choquée d’apprendre cette information, la Sonatel avait procédé à une enquête interne. A en croire le rapport d’enquête en possession de Kéwoulo, “les vérifications effectuées ainsi que les entretiens menés ont permis de déterminer le modus Operandi de l’arnaqueur. En effet, ce dernier choisit au hasard une liste de numéros de téléphones fixes sur lesquels il appelle pour relancer les clients sur des factures échues non encore payées.”

Poursuivant le rapport interne de la Sonatel a établi que “dès que le client a mordu à l’hameçon, l’arnaqueur lui a proposé de payer sa facture par Orange Money, via un code USSD qu’il va lui dicter. Ce code USSD correspondant à une opération de transfert d’UV du compte Orange Money du client vers celui de l’arnaqueur.” Et le tour est, ainsi, joué. Mais, pour en arriver à ce succès, l’arnaqueur a avoué, plus tard, avoir profité du fait que la cliente venait d’effectuer 3 appels aux plateaux 1441, 1442 et 1413 pour signaler le dérangement de sa connexion internet et était très remontée contre la SONATEL. Ainsi dès que l’arnaqueur s’est présenté comme agent de la SONATEL, la cliente lui a fait part de son problème d’internet. C’est ainsi qu’il lui a expliqué que cela était dû à une facture impayée et lui a dicté la transaction orange money frauduleuse qu’elle a effectué sur son téléphone portable.

Fort des conclusions de cette enquête, Mme F. B. Sall aidée des Sonateliens a déposé une plainte à la Section de Recherches de Colobane. Et l’enquête ouverte a permis de localiser le propriétaire du numéro qui a reçu la transaction ainsi que tous les numéros qui lui ont envoyé de l’argent comme ceux de toutes ses victimes. Et, aussi incroyable que cela puisse paraitre, l’homme trouvé en possession de ce numéro incriminé se trouve être un étudiant en 1er année de Droit à l’Université de Dakar. Lorsqu’il a été appréhendé, les gendarmes vont apprendre qu’il s’appelle El’hadji Malick Niang. Entendu par les enquêteurs de la SR, il a été placé en détention et son dossier confié au 2ème cabinet du juge d’instruction du tribunal de Dakar. Et, après quelques mois de détention, El’hadji Malick Niang a bénéficié d’une Liberté provisoire. Entretemps, il profitera du silence de la justice sur son dossier pour s’incorporer dans l’armée avec le contingent 20/2 “grâce à l’aide du Sergent Faye, un grand qu’il a rencontré aux Parcelles Assainies.” Revenu à la vie civile, son dossier de 2017 sera appelé en ce début de janvier 2023. S’il n’avait pas commis cet énième délit d’escroquerie à l’encontre du gendarme, Mouhamed Tony Ka, il aurait certainement, un jour, -qui sait- pu devenir gendarme.

Ci joint les détails du rapport avec les numéros des personnes arnaquées...