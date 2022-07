Après le décès de feu François Mankabou annoncé ce 14 juillet, c’était la tristesse et la consternation dans le territoire national. De ce fait, la communauté Mankagne a organisé une conférence de presse pour dénoncer et exiger que lumière soit faite sur la mort du “Vieux Gradé”. Les parents, avocats et opinion national, ont demandé qu’une autopsie soit faite pour éclairer sur les circonstances dont François Mankabou est mort.

A la surprise générale, ce 18 juillet, la rédaction de Kewoulo a eu comme information que, l’autopsie de François Mankabou a été effectuée la veille sans pour autant que sa famille et ses avocats soient informés. Une équipe a été dépêchée au niveau de Amnesty International Sénégal pour rencontrer l’un des avocats.

Interpelé sur l’information reçue par la rédaction de Kewoulo, Me Amadou Diallo, président Amnesty International section sénégalaise de préciser que:” je parle pas seulement au nom de l’avocat de feu François Mankabou, mais aussi comme représentant de Amnesty International. Dans ce sens, nous dénonçons cette forfaiture faite à l’endroit de la famille Mankabou. L’autopsie a été faite à l’insu de sa famille et de ses avocats. Une correspondance va être adressée à qui de droit, et une contre autopsie sera faite avec la participation de médecins désignés par la famille“.

Cependant il faut faire remarquer que le corps de feu François Mankabou a été déplacé de l’hôpital principale de Dakar, à l’hôpital Idrissa Pouye ex CTO. Dans ce sens, Me Diallo dénonce et condamne aussi.

Toutefois, il faut faire remarquer que Me Diallo a dit que: ” la famille de François Mankabou se plaint des rondes régulières que font la police dans les environs de leur quartier”.