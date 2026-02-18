Affaire des étudiants arrêtés : les précisions du Procureur de la République

Le ton se durcit après les violences enregistrées le 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Face à la presse, le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a annoncé que les étudiants interpellés lors des manifestations seront déférés devant un magistrat instructeur dès ce mercredi.

Le chef du parquet affirme que certains d’entre eux sont poursuivis « pour avoir conceptualisé, planifié, organisé, saccagé et fait saccager à tout va ont été arretés et conduits au parquet de Dakar ». Placés en garde à vue puis conduits au parquet de Dakar, ils devraient être confiés à un juge d’instruction chargé d’approfondir les investigations. « Dès demain ils seront présentés à ce magistrat instructeur suivant les mécanismes classiques et procéduraux de saisine de ces autorité d’instructions », a-t-il précisé.