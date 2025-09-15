Affaire d’escroquerie : un ancien ministre à la barre

Le tribunal de flagrant délit s’est penché ce matin sur une affaire opposant Abdoulaye Gaye et l’ancien ministre et responsable de AJ/PADS de Landing Savané, Bassirou Sarr.

Voyant que son fils partageait un business fructueux de transactions automobiles avec le sieur Abdoulaye GAYE , Monsieur Bassirou Sarr lui remet seize (16) millions pour l’acquisition d’une Mercedes de type GLE.

Attendant en vain de pouvoir tenir le volant du fameux bolide allemand, l’homme politique s’est résolu à porter plainte malgré les deux(2)millions restitués par son mandataire et une Jeep Cherokee donnés en gage de bonne volonté. Le mis en cause reste lui devoir 14 millions pour lesquels il est attrait.

A la barre, le plaignant Bassirou Sarr a fait valoir par la voix de son conseil, son statut d’autorité politique et ancien ministre aujourd’hui relativement âgé, lequel ne s’accommode avec les transport public. Suffisant pour que l’ ex députe demande vingt(20) millions destinés à l’obtention rapide d’un moyen de locomotion personnel.

De son côté, le prévenu Gaye a clamé sa bonne foi avant de demander un délai de grâce de quarante-cinq (45) jours pour satisfaire son client.

Pour trancher l’affaire, le juge a d’abord disqualifié les faits d’escroquerie en abus de confiance avant de condamner le sieur Abdoulaye Gaye, sous mandat de dépôt depuis le 22 août, à trois mois avec sursis .Et d’allouer la somme de vingt(20)million a Bassirou Sarr en guise de dommages et intérêts