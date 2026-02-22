Affaire des terres de la SEDIMA à SINDIA : Djilakh rappelle la vérité administrative et réclame la restitution de ses terres à l’Etat face aux revendications de Ndengler

L’actualité foncière autour des terres attribuées à la société SEDIMA dans la commune de Sindia impose un rappel clair des faits et des responsabilités. Le Comité Villageois de Développement (CVD) de Djilakh interpelle solennellement l’État du Sénégal afin qu’une décision juste et conforme à la vérité historique et administrative soit prise.

Le litige foncier opposant Djilakh et Ndengler débute dès 2008, bien avant toute intervention du promoteur privé SEDIMA. À la suite de tensions récurrentes liées à des violations des limites territoriales entre les deux villages, le préfet du département de Mbour, en collaboration avec les arrondissements de Sindia, Sessène et Ndiaganiao, a procédé en 2010 à une délimitation administrative officielle, en présence des autorités coutumières.

Cette délimitation consacre sans ambiguïté l’appartenance des terres litigieuses au terroir du village de Djilakh.

En 2012, la commune de Sindia a affecté 300 hectares à SEDIMA. Toutefois, en 2017, des paysans de Ndengler ont de nouveau violé la délimitation préfectorale de 2010 en revenant revendiquer et occuper une partie des terres attribuées à SEDIMA, en totale contradiction avec les décisions administratives de l’État.

L’obtention, en 2019, d’un titre foncier de 225 hectares par le promoteur a alors ravivé les tensions et la contestation légitime des populations de Djilakh.

Le village de Djilakh tient à affirmer une position claire et ferme suite au renoncement de la SEDIMA de 80h des 225 hectares de son titre foncier au profit de l’Etat du Sénégal:

✓ Ces terres font partie intégrante de son patrimoine foncier historique, coutumier et vital.

✓ La délimitation préfectorale de 2010 reste la seule référence légitime, et sa violation ne saurait créer aucun droit.

✓ S’il doit y avoir restitution, elle ne peut se faire qu’au profit exclusif du village de Djilakh, et en aucun cas au bénéfice d’une autre localité.

Toute autre décision constituerait une injustice grave et une menace pour la paix sociale.

Le Comité Villageois de Développement de Djilakh appelle l’État du Sénégal à :

✓ Faire respecter ses propres actes administratifs ;

✓ Protéger les communes rurales contre toute spoliation et garantir une solution fondée sur la justice, l’équité et la cohésion nationale.

Le CVD de Djilakh réaffirme sa disponibilité au dialogue républicain, mais refuse toute solution qui nierait ses droits légitimes.

Pour le Comité Villageois de Développement de Djilakh