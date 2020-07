Affaire des gazelles : Le ministre Abdou Karim Sall se lave à grande eau et estime qu’on n’a besoin de s’épancher sur cette question…

La mort de deux gazelles oryx lors de leur transfert dans la ferme privée du ministre de l’Environnement et du Développement durable a suscité un débat. Abdou Karim Sall dont la réaction était tant attendue s’est confié à la Rfm.

« On m’a pas offert les bêtes et j’ai pas non plus acheté. Ces oryx restent la propriété de l’Etat, avec un protocole en bonne forme. Je profite de cette occasion pour dire que les Sénégalais qui sont capables de nous aider à protéger ou à préserver ces espèces-là, ils sont les bienvenus pour signer des protocoles, si nous vérifions qu’ils sont capables de les accueillir dans d’excellentes conditions », a t-il déclaré.

Pour M.Sall, « on n’a pas besoin encore une fois de s’épancher sur cette question dans la mesure où le ministre n’a pas reçu un don, ni acheté. C’est dans le cadre d’un protocole qui est fait avec l’ensemble acteurs ».