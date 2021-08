Affaire des 94 milliards : Ousmane SONKO perd son ultime recours

Il est allé jusqu’au bout, mais le député n’aura finalement pas gain de cause. Il est définitivement débouté de sa plainte contre Mamour DIALLO, Seydou SARR et Meissa NDIAYE.

Comme dernier recours, Ousmane SONKO a déposé un appel auprès de la Cour d’appel de Dakar qui a statué en sa défaveur.

« L’appel est irrecevable », conclut le document officiel. En effet, la Cour a conclu que « le plaignant Ousmane SONKO ne saurait, fut-il député à l’assemblée nationale, s’arroger les prérogatives dédiées à certaines institutions de l’Etat ; que sa procédure qui méconnait les principes directeurs de l’instruction judiciaire n’est pas en conséquence légalement justifiée ».

Ainsi la Cour a condamné « Ousmane SONKO aux dépens », c’est -à -dire, le plaignant va devoir payer les frais liés aux instances actes et procédures d’exécution.

Pour rappel, le leader du PASTEF a déposé une plainte contre Mamour DIALLO et compagnie pour « faux et usage de faux, escroquerie portant sur des deniers publics, complicité d’escroquerie portant sur des deniers public et concussions » à propos de 94 milliards.