Affaire de Transhumance : Ousmane Sonko lance un message fort à ses militants

Pour les besoins de la Présidentielle 2019, la coalition au pouvoir tout comme les partis de l’opposition sont en train de s’adonner à des négociations pour aboutir à des alliances pouvant permettre d’élargir leur rang. Ainsi, le choix de certains politiciens de soutenir Macky ou Idrissa Seck, a fait réagir le leader du Pastef, Ousmane Sonko à l’attention de ses militants.

« Je demande solennellement à tous les militants et toutes les militantes de PASTEF, et à tous les membres de la Coalition Sonko Président, de respecter les choix de compagnonnage de chaque acteur politique dans ce contexte d’alliance électorale. Par conséquent, il nous faut éviter tout propos outrageant ou déplacé à l’encontre de concitoyens et de leur liberté d’opinion et d’association garantie par la constitution », a-t-il écrit sur sa page facebook.

Un appel qui vient au moment où beaucoup d’internautes se sont offusqués de la récente transhumance de Aïssata Tall Sall auprès de Macky Sall. Ce message de Ousmane Sonko est ainsi venu à son heure pour recadrer le débat.