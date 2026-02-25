​Affaire de la fillette décapitée à Kaolack : La thèse du crime rituel confirmée par le suspect

A Kaolack, dans l’ouest du Sénégal, un crime crapuleux avait défrayé la chronique. Dans cette affaire, L. Sall (30 ans) a été interpellé par la justice, accusé d’avoir décapité sa nièce, D. Sow, âgée de cinq (05) ans. La presse avait révélé que les premiers éléments de l’enquête avaient privilégié un crime rituel et une décapitation préméditée. Dans son édition de ce mercredi 25 février, le journal Libération assure que «la piste du crime rituel» est prise très au sérieux par les enquêteurs, au regard des nouveaux aveux du suspect.

Face aux gendarmes, L. Sall a «soutenu que ce serait un djinn qui lui aurait dit dans son rêve que s’il tuait D. Sow, il aurait une femme et serait riche», rapporte le quotidien. Le prévenu aurait aussi avoué avoir acheté l’arme du crime (couteau) à 1500 FCFA, au marché de Kaolack, la veille du drame.

Pour rappel, le mis en cause avait soutenu, dans une ancienne version, qu’il avait tué D. Sow car la petite avait le même prénom que son ex copine. Interrogée par les enquêteurs, «sa copine» D. Sall, aurait apporté un démenti, avant de l’accuser de violences physiques et de tentative de viol.

Déféré le 22 février 2026, le prévenu a été inculpé pour «enlèvement suivi d’assassinat et de barberie» par le parquet de Kaolack.