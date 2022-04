Affaire Boffa Bayotte: Voici le résumé de la plaidoirie historique qui s’est déroulée de 9h à 23h

La réplique de taille annoncée par les avocats de la défense à la suite des plaidoiries de la partie civile et du procureur qui ont respectivement requis contre les accusés une amande de 20 millions à verser à chacune des familles des victimes ou blessés pour la première nommée et une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour le second, semble avoir tenue ses promesses.

Premier à plaider, Me Ousseynou GAYE? assurant la défense des intérêts de Ibou SANE et cherchant à décharger son client des accusations retenues contre lui, a fustigé tout comme Me Emmanuel DIATTA et Me Yaya BODIAN, le manque de sérieux sur le travail mené par la gendarmerie qui n’aurait pas mis les pieds sur le lieu du crime et qui serait selon lui, contentée d’établir comme motif de la tuerie, une frustration qui serait née de la condamnation des quatre jeunes, membres du comité inter – villageois de surveillance de la foret et originaires de Toubacouta.

Abondant dans le même sens, Me Henry Blaise Valentin GOMIS a dit ne pas comprendre les motifs d’acquittement des oncles de René à savoir Maurice Badji et Jean Baptiste qui auraient déclaré avoir pris par à la réunion du 03 janvier 2022 avec leur neveu et qui malgré ses accusations de tailles ont bénéficié d’un non lieu. Mieux, la robe noire abordant l’inculpation de participation à un mouvement insurrectionnel retenue contre son client par le ministère public incarné par le procureur, s’est poser la question de comprendre pour en faire un motif invalide comment un civil, journaliste d’investigation peut – il à distance pousser un général de faction rebelle à passer à l’action.

Me Ciré Clédor LY qui a focalisé son intervention sur les violations des règles de droits de la procédure, s’est plu à démontrer que les voies ayant conduit à la prononciation des inculpations requises contre les mis en cause seraient nulles et de nullité absolue. Mieux, constatant pour déplorer l’absence de signature à la première page des procès verbaux des enquêtes, il déclare: ” Dans ce dossier, il n’y a que mensonges!” Par voie de conséquence il ne pourrait y avoir de condamnation, poursuit – il.

Autre supposée preuve remise en cause par l’avocat qui aurait défendu des membres du MFDC en 1983, sont les relevés de bornages des téléphones des accusés. Selon Me Clédor il n’y a aucun doute que cette supposée géolocalisation n’est qu’une farce de la SONATEL à l’endroit de la cour. Car si ces relevés étaient fiables, pourquoi la SONATEL n’aurait t’elle pas borné les supposé participant aux réunions à un même endroit précis ?

L’avocat qui a plaidé pour l’ensemble des accusés avait avant de bouclé ou il a demandé à la chambre d’acquitter ses clients, démontrer à travers une projection d’un mail traficoté pour prouver à la chambre que les mails de René ont étés bien retouchés comme l’a toujours soutenu le chargé des affaires politiques de l’ANRAC dont il avait l’honneur de défendre.

L’audience a pris fin à 23h 46 mn et l’affaire est mis à délibération le 13 juin 2022.