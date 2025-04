Affaire Aziz Dabala : Babacar Touré appelle à la réhabilitation de Nabou Lèye, injustement incarcérée

Invité dans l’émission Survol de l’Actualité, le journaliste Babacar Touré est revenu sur plusieurs dossiers sensibles de l’actualité judiciaire, notamment ceux impliquant Farba Ngom et Tahirou Sarr. Profitant de cette tribune, il a ravivé l’affaire du meurtre d’Aziz Dabala, survenu à la veille du Magal de l’année dernière, dans des circonstances encore douloureusement présentes dans les esprits.

Directeur de général du média Kewoulo, Babacar Touré a dénoncé ce qu’il qualifie de « grave erreur judiciaire » ayant entaché l’enquête. Il a particulièrement mis en lumière le cas de Nabou Lèye, amie proche de la victime, arrêtée puis placée en détention durant plusieurs mois avant d’être relâchée.

« Aucun élément objectif ne justifiait son arrestation. Il s’agissait d’une interprétation erronée des données de géolocalisation. Nabou Lèye ne se trouvait même pas sur les lieux du crime », a-t-il affirmé avec fermeté, précisant que le véritable auteur du meurtre a depuis avoué les faits, en exposant les raisons de son geste.

Selon Babacar Touré, cette erreur aurait pu être évitée si l’enquête avait été menée avec plus de rigueur. Il appelle aujourd’hui les autorités judiciaires et policières à reconnaître publiquement leur faute et à présenter des excuses officielles à Nabou Lèye.

« Elle a été accusée à tort, sans fondement. Ni elle, ni sa famille n’ont intenté de recours ni réclamé de réparation, malgré le préjudice moral subi. Mais la justice a fini par trancher en sa faveur en reconnaissant qu’elle n’avait aucun lien avec cette affaire », a-t-il souligné.

Concluant son intervention, le journaliste a anticipé d’éventuelles critiques quant à sa prise de position : « Certains diront que j’ai été payé pour laver son honneur. Je ne défends personne. Je m’en tiens aux faits : elle est innocente, et mérite d’être réhabilitée pleinement. »

Babacar Touré a également appelé les autorités compétentes à envisager une indemnisation pour Nabou Lèye, afin de réparer, ne serait-ce qu’en partie, l’injustice dont elle a été victime.