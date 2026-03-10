Affaire des 18 supporters sénégalais au Maroc : le parquet relance la bataille judiciaire

L’affaire des dix-huit supporters sénégalais condamnés au Maroc pour leur implication dans les incidents de la finale de la dernière CAN, est relancée. Le ministère public et la partie civile marocains ont fait appel de la décision du tribunal de Rabat qui, le 19 février dernier, avait infligé aux mis en cause des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme.

La défense avait choisi de ne pas faire appel du verdict, espérant pouvoir introduire une demande de grâce royale. Cette perspective est écartée jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée.

Dans un communiqué repris par L’Observateur, Me Patrick Kabou, un des avocats des supporters sénégalais concernés, donne l’information et signale qu’il «avait anticipé cette éventualité en communiquant largement sur la lourdeur des premières peines, espérant ainsi dissuader le ministère public marocain de surenchérir».