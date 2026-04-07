Aéroport de Ziguinchor : « Aucun retard ne sera toléré », avertissent Déthié Fall et Yankhoba Diémé

En visite conjointe ce mardi 7 avril 2026, les ministres des Infrastructures et des Transports ont maintenu la date de livraison au 30 avril. Entre satisfaction et mise en demeure des entreprises, le gouvernement fait du respect des délais un impératif national.

La pression monte sur le tarmac de Ziguinchor. À trois semaines de l’échéance fixée, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont effectué une visite de terrain musclée pour évaluer l’état d’avancement des travaux de l’aéroport.

Un ultimatum aux entreprises

Si Déthié Fall a jugé le niveau d’avancement global « satisfaisant », il n’a pas caché son agacement face aux disparités constatées entre les différents prestataires sur le site. Le message est clair : la date du 30 avril est non négociable.

« C’est un engagement pris devant l’autorité et il ne saurait souffrir d’aucune dérogation », a martelé le ministre des Infrastructures. Appelant à une mobilisation totale des moyens, il a prévenu qu’aucun retard ne pourrait être justifié, rappelant le caractère hautement stratégique de cette infrastructure pour l’État.

Le passage décisif de l’ASECNA le 15 avril

De son côté, Yankhoba Diémé s’est montré confiant quant à la dimension technique du projet. Selon lui, les équipements de dernière génération sont déjà en place et la formation des contrôleurs aériens touche à sa fin.

L’étape cruciale interviendra le 15 avril avec le passage de l’avion de calibrage de l’Asecna. Cette opération permettra de valider techniquement les instruments de navigation et la tour de contrôle. Pour le ministre, cette échéance appartient désormais au « peuple sénégalais » et ne peut être remise en cause par des considérations logistiques d’entreprises.

Cap Skirring dans le viseur

Au-delà de Ziguinchor, le gouvernement voit plus grand pour la région. Déthié Fall a profité de cette visite pour annoncer qu’un projet de réhabilitation de l’aéroport de Cap Skirring était déjà envisagé. Une volonté d’étendre la modernisation aéroportuaire à toute la Casamance pour booster le tourisme et l’économie locale.

En saluant la synergie entre les autorités administratives, les collectivités et les structures techniques, les deux ministres ont réaffirmé que le désenclavement du Sud reste une priorité absolue du calendrier républicain.