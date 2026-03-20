Action sociale : La Direction générale des Douanes au chevet du Petit Séminaire de Ngazobil

Dans le cadre du déploiement continu du concept « Douanes-Populations », la Direction générale des Douanes (DGD) a effectué une visite empreinte de solidarité au Petit Séminaire de Ngazobil.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre du concept Douanes-Populations, témoigne de la volonté de l’Administration douanière de raffermir ses liens avec toutes les composantes de la nation sénégalaise

La délégation, conduite par le Lt-colonel Mouhamed NIANG, Chef de la Division de la Communication et des Relations publiques (DCRP) et le Lieutenant Fallou Mbacké NDIAYE, Chef de la Brigade des Douanes de Joal, a été chaleureusement accueillie par le Directeur du séminaire, l’Abbé Théodore DIOUF.

Au cœur de cette institution historique qui forme les futurs serviteurs de l’Église, la délégation a pu échanger avec le personnel administratif et les 124 élèves pensionnaires.

Tous, de la classe de 6ème à la 3ème, poursuivent leur cursus secondaire dans cet internat avec un engagement commun : répondre à l’appel de la vocation sacerdotale.

Dans son allocution, le Lt-colonel Mouhamed NIANG a transmis les salutations fraternelles du Directeur général des Douanes, M. Babacar MBAYE, aux responsables de l’établissement, ainsi qu’aux jeunes séminaristes.

Pour le Chef de la DCRP, la Douane est une institution au service du citoyen. Le choix porté sur Ngazobil vise à soutenir l’éducation et l’excellence, tout en sensibilisant la jeunesse sur l’importance du civisme et de la protection de notre économie.

L’Abbé Théodore DIOUF s’est réjoui de cet élan de générosité. Il a tenu à remercier, de vive voix, l’Administration des Douanes pour ce geste de solidarité qui vient soulager la prise en charge des pensionnaires. Il a salué à sa juste valeur, le travail remarquable que les soldats de l’économie abattent pour le développement économique du pays. Il a également rappelé que l’action douanière est essentielle pour le bien-être et la sécurité des populations sénégalaises.

La visite s’est conclue par une remise symbolique de dons destinés à l’internat, suivie d’un moment d’échange avec les élèves sur les métiers de la Douane.

Pour rappel, la visite de la Douanes à Ngazobil vise à renforcer la proximité de la Douane avec les citoyens.