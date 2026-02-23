Actes contre nature et VIH : Ce que le Français arrêté a dit aux enquêteurs

Il est l’étranger arrêté, pour le moment, dans une affaire d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH/Sida qui tient en haleine le pays. Il s’agit de J. M., un jeune Français établi à Dakar depuis un certain temps.

Il a été interpellé dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Selon les informations de Seneweb, J. M. a reconnu les faits d’actes contre nature qui lui sont reprochés. Assumant son orientation sexuelle, le jeune homme a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec trois hommes à Dakar. Toutefois, il a déclaré que l’homosexualité est autorisée dans son pays.

Les résultats de son test de dépistage du VIH/Sida sont revenus positifs. J. M. affirme être sous traitement et soutient qu’il ne peut plus contaminer ses partenaires.

J. M. est inculpé pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux.