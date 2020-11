Accusée de clasher un footballeur : Adja Diallo dépitée, dément

Depuis quelques jours, Adja Diallo alimente les débats sur les réseaux sociaux. Selon certains sites, l’animatrice vedette de la 2stv aurait clashé un footballeur, disant qu’il n’est pas bon au lit. Et l’animatrice à la 2STV de démentir toutes ces allégations non fondées.

Une information erronée

Cette information est erronée. En effet, il y a 9 ans, ces rumeurs avaient fait le tour de la toile, alors que c’était de l’intox. Et Adja Diallo, jointe par Senego, confirme et dit n’avoir jamais tenu de tels propos ni dans une vidéo, ni par écrit.

Adja Diallo dépitée

“Ces rumeurs datent de plus de 9 ans. A l’époque, j’ai dit n’avoir pas émis de tels propos. Aujourd’hui, j’ai ma famille, mes enfants grandissent et je suis très focus sur mon travail. Ils m’ont vraiment fait du mal en sortant ces mensonges on ne sait d’où”, lâche, dépitée, Adja Diallo