Abus de pouvoir sur un Pharmacien: la réaction officielle de la Police

La police sénégalaise a réagi suite à la polémique sur le supposé abus de pouvoir qui a eu lieu à la Pharmacie fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie. « Nous avons constaté, ce matin (hier), la diffusion, à travers les réseaux sociaux et les sites d’information en ligne, d’une vidéo illustrant un malheureux incident entre un fonctionnaire de Police en service au Commissariat des Parcelles Assainies, et un docteur de la pharmacie Fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie », peut-on lire dans le document.



La Police nationale d’informer ensuite que « l’Autorité a pris toutes les mesures disciplinaires attendues dans de pareilles circonstances malheureuses. De même, elle tient à préciser qu’elle ne ménagera aucun effort pour prévenir de pareils incidents dans la manière de servir de ses différentes unités ».



Pour terminer, la Police nationale a appelé « toutes les parties à la retenue et à la sérénité, et les invite à prendre conscience du partenariat solide qui existe entre elle et les pharmaciens dans la prise en charge des défis communs auxquels ils font face ».

