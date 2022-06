Abus de confiance portant sur 8,4 millions FCfa à Diourbel : Deux ans de prison ferme requis contre Birane Cissé

En plus des dix millions FCfa que lui réclame son employeur, l’homme d’affaires Ibnou Guèye, Birane Cissé risque deux années de prison ferme. Attrait hier devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel pour répondre du chef d’abus de confiance, Birane Cissé qui n’a pu justifier un déficit de 8,4 millions FCfa, sera édifié sur son sort le 21 juin prochain.

Si le tribunal correctionnel de Diourbel applique le réquisitoire du procureur Aly Ciré Ndiaye, Birane Cissé va passer les deux prochaines années à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Né en 1983 à Diourbel où il est toujours domicilié, Birane Cissé comparaissait devant la barre pour répondre du délit d’abus de confiance, suite à une plainte de son employeur, le célèbre homme d’affaires Ibnou Guèye.

A l’origine des bisbilles entre les deux parties, un déficit de plus de huit millions de francs Cfa constaté dans la comptabilité au mois d’avril dernier.

C’est Ya Fatou Guèye, superviseur de l’entreprise et petite sœur du sieur Ibnou Guèye, qui découvre le pot aux roses après avoir effectué le bilan financier. Ayant cumulé plusieurs versements qu’il devait systématiquement effectuer à la banque, le gérant Birane Cissé n’a pu expliquer un trou de plus de huit millions FCfa. Ceci, alors qu’il est le seul détenteur des clefs du grand magasin de dépôt de bonbonnes de gaz qu’il occupe depuis plusieurs années.

Quand Ya Fatou Guèye lui demande des comptes, il la supplie de ne pas ébruiter l’affaire et de ne pas en informer son père, de peur d’essuyer la honte au sein de sa famille. La seule explication erronée qu’il fournit, c’est que l’argent avait disparu avec ses fiches. C’est ainsi que Ya Fatou Guèye avise son grand-frère et patron, Ibnou Guèye. Malgré les nombreuses interpellations qui lui ont été faites et les demandes d’explications sur les motifs de la disparition de l’argent, le mis en cause n’a pas fourni d’explications plausibles.

Face à cette situation, Ibnou Guèye a saisi le Commissariat central de Diourbel d’une plainte. La police entre en action en allant interpeller Birane Cissé. Aucune effraction n’ayant été constatée au niveau du magasin, ce dernier qui a été embarqué à son lieu de travail, est resté de marbre devant les enquêteurs à qui il a servi la même explication.

Devant la barre, Birane Cissé a soutenu que l’argent a disparu durant le week-end. Néanmoins, il a indiqué que l’argent est estimé à peu moins de 8 millions FCfa.

Pour lui, l’argent a disparu lorsqu’il est allé se laver dans les toilettes du dépôt sans fermer à clé la porte du bureau. Mais ces arguments tirés par les cheveux, selon les avocats de la partie civile, Mes Assane Dioma Ndiaye et Moustapha Ndiaye, ne pouvaient en aucun cas prospérer.

Au terme de leurs plaidoiries, les conseils du plaignant ont sollicité une compensation financière de dix millions FCfa comprenant les 8,4 millions FCfa manquants et 1,5 million FCfa de dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict sera prononcé le 21 juin prochain.