Absence de Premier ministre : La nouvelle solution de Macky Sall pour contourner le problème

C’était prévisible, ça s’est réalisé. Pour s’octroyer les pleins pouvoirs, Macky Sall avait décidé de supprimer le poste de Premier ministre au lendemain de sa réélection, en 2019. Mais près de 2 ans plus tard, l’absence de Premier ministre se fait ressentir et laisse apparaitre des failles dans la gestion du gouvernement.

Pour contourner ‘encore) ce problème, Macky Sall a une idée. D’après le journal L’Obs, le chef de l’Etat va procéder à la nomination de délégués interministériels fluidifier la marche de son gouvernement et permettre au mouvement de l’Etat de se relancer sous un mouvement plus soutenu. Ce qui devrait assurer plus d’efficacité dans la coordination des actions gouvernementales, étant donné que le Premier ministre était une sorte de régulateur au sein du gouvernement et assurait que les ministres soient la même longueur d’onde.

A ces délégués interministériels, Macky Sall leur confira des missions et rapports qui devront aboutir à une meilleure organisation entre ministères qui doivent intervenir sur des dossiers ou traiter des questions nécessitant des actions communes. Mais aussi, plus d’efficacité dans le traitement de dossiers spécifiques. La présence de ces délégués interministériels va alléger la « lourde et pesante » tache de coordination qui échoit actuellement au président.