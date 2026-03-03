L’ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, est depuis l’indépendance du Sénégal en 1960 le seul chef d’État sénégalais à avoir effectué une visite officielle en Iran et à entretenir des relations très solides avec l’Ayatollah Ali Khamenei.

Mahmoud Ahmadinejad, récemment décédé et sixième président de la République islamique d’Iran de 2005 à 2013, avait également effectué une visite au Sénégal lors du sommet de l’OCI. Wade s’y est rendu à plusieurs reprises, notamment en 2003 et en 2008, et on le voit ici en compagnie du Guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei.

L’Iran dispose au Sénégal de grandes entreprises génératrices d’emplois. Les relations entre les deux pays ont toutefois connu des ralentissements depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall, influencé par les Occidentaux. Sous son mandat, M. Sall a multiplié les accords avec des entreprises israéliennes, confiant de nombreux projets au Sénégal en faveur d’Israël, sans réellement développer de partenariats locaux, se limitant à la propagation de sa diplomatie à travers l’ambassade.

Le régime actuel de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prend progressivement ses distances avec Israël, jugé « ravageur et non respectueux du droit international ». Plusieurs projets ont été réexaminés, comme le PRODAC, où des enquêtes sont en cours. D’ailleurs, le Premier ministre et leader de Pastef, Ousmane Sonko, a présenté ses condoléances au peuple iranien suite aux nombreuses agressions des États-Unis et de leur allié Israël.

Le gouvernement du Sénégal a également publié un communiqué pour dénoncer cette action militaire unilatérale.