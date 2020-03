Abdoul Mbaye accusé Macky Sall de plagiat

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye accuse le chef de l’Etat de plagiat. A en croire le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT),

c’est « dans son discours du 30 septembre 2018 et dans le document « Reconstruire le Sénégal » que Macky Sall est allé chercher sa soudaine inspiration en faveur de l’artisanat du Sénégal en la présentant comme déclinée dans le PSE, ce qui est totalement faux ». Dans un document intitulé : « Artisanat : Macky Sall tourne le dos au PSE et choisit le programme de l’ACT »,

dont copie est parvenue à la presse, Abdoul Mbaye dit regretter ce plagiat et martèle : « S’approprier les idées d’autrui et a fortiori d’un adversaire politique sans le citer, est inadmissible ». Un document dont voici quelques extraits: Artisanat : Macky Sall tourne le dos au PSE et choisit le programme de l’ACT Lectures et écoutes conseillées : PSE, « Reconstruire le Sénégal » (publication de l’ACT) discours de Abdoul Mbaye du 30 septembre 2018,

discours de Macky Sall du 6 mars 2020. Nous avons été estomaqués – et c’est peu dire – en écoutant le récent discours de Macky Sall consacré à la place que lui et le PSE accorderaient à l’artisanat dans la construction de l’émergence du Sénégal ; et ce pour une double raison. 1. La première est que le PSE ne traite de l’artisanat qu’en ses paragraphes 151 et 152, et à aucun moment ne le présente comme origine de la future industrialisation du Sénégal. Pour le PSE,

l’artisanat est un secteur à renforcer mais en le laissant dans sa dimension artisanale et dans le secteur qui est le sien : celui de l’artisanat individuel, en particulier de l’artisanat d’art. 2. La deuxième est que le secteur de l’artisanat pris comme base du développement industriel du Sénégal est retenu comme un des volets principaux d’une émergence possible de l’économie par le programme de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) présenté par son Président le 30 septembre 2018. Il y a donc à la fois contre-vérité et plagiat. La contre-vérité n’est pas surprenante pour au moins deux raisons :

Macky Sall ne connaît pas le contenu du PSE ; Macky Sall ne croit pas au PSE. 1. Macky Sall ne connaît pas le contenu du PSE. Il n’en connaît ni la doctrine économique de base ni le contenu. Nulle part dans le PSE il n’est écrit que les petites entreprises individuelles du secteur de l’artisanat et de l’informel doivent être soutenues pour franchir le cap de la semi-manufacture puis aller vers la manufacture et enfin constituer le futur tissu industriel du Sénégal. 2. Macky Sall ne croit pas au PSE. Il s’en sert comme moyen de distraction et de festivités. Le plagiat est patent. Il est la conséquence d’un leadership en manque d’intelligence.

Il est signe également d’une forte propension à frauder, tricher et tromper. S’approprier les idées d’autrui et a fortiori d’un adversaire politique sans le citer, est inadmissible au plan de l’éthique. le communiqué donne ensuite des extraits du programme de ACT que Macky aurait plagié, avant de conclure: « L’ACT est heureuse et fière que son programme soit plagié. Mais qu’il le soit dans son entièreté, et qu’il donne lieu à de véritables mises en œuvre plutôt qu’à de nouveaux bavardages relevant de la politique politicienne et de circonstance ». .