A travers une exposition de photos : L’Uncdf passe en revue ses 40 ans d’inclusion financière

A l’occasion de ses 40 ans d’intervention en Afrique de l’Ouest et du Centre, United Nation Capital Development Found (Uncdf) a organisé une exposition de photos pour passer en revue tous les projets qui ont été financés.

«La pertinence de cette exposition est de montrer les 40 ans de l’Uncdf pour que les acteurs puissent faire une petite rétro, voir tous les projets qui ont été financés et leur évolution sur le territoire. Nous avons ici une expérience très diverse, avec beaucoup de photos qui retracent un tout petit peu les zones d’intervention, d’une part, et les cibles, d’autre part. C’est important pour le ministère des Collectivités territoriales et du Développement des territoires», a précisé Abou Ahmeth Seck, Directeur de cabinet du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

Selon lui, l’idée était de voir un peu comment les actions que l’Uncdf mène s’inscrivent dans la vision du Plan Sénégal émergent et que le ministre Omar Guèye est en train de dérouler, à savoir la territorialisation des politiques publiques et la promotion du développement économique local.

«Toutes les actions que l’on voit ici, entre autres, les actions de développement dans le cadre du Padel ou des actions pour une inclusion financière, les cibles sont les mêmes. Ce sont celles qui agissent pour le développement de nos territoires, qui ont un savoir-faire, une volonté, mais qui butent sur un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles on peut noter la faible structuration des entreprises locales, la non structuration des filières économiques locales, le problème d’accès au crédit et le suivi», a listé M. Seck.