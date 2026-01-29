À propos de la pomme terre Sénégalaise et de mon passage sur trade fm (Par Amar SALL)

J’ai été sollicité par une journaliste de trade fm pour un point de vue sur les prévisions d’une production record de 255000 tonnes de pomme de terre cette campagne et une appréciation sur la production. Je suis navré de constater que l’entretien était non seulement sévèrement amputé mais surtout à été défiguré par de fausses déclarations à moi attribuées . Je ne suis pas le secrétaire général du syndicat des agriculteurs du Sénégal ( SAS) et ne me suis jamais présenté comme tel.

Je me suis présenté comme président du mouvement citoyen kawkaw et secrétaire national chargé des revendications du SAS. A tort, On fait dire que les producteurs estiment la production cette campagne ci entre 10 et 20 milles tonnes!

Nous avons expliqué notre problème avec les statistiques agricoles souvent fantaisistes et detrimentales pour les petits producteurs. Nous avons clairement dit notre scepticisme et peu de foi dans la prévision du ministre sur une production de 255000 tonnes. Ce scepticisme est fondé sur l’expérience douloureuse de statistiques gonflées sur la production supposée de 225000 tonnes l’an passé qui ont conduit au massacre des petits producteurs et des consommateurs sénégalais contraints de bouffer les semences de pomme terre puisque le pays était confronté à une pénurie.

Ou sont passées les 100 000 tonnes supposées de surplus de production?

Le gonflage des statistiques de production par les agribusiness relève d’une stratégie commerciale machiavélique de déstabilisation des petits producteurs, de prise en otage du marché sénégalais et de manipulation des décideurs en matière de régulation du marché.

Il se dit beaucoup de choses inexactes sur la subvention de la pomme de terre et la disponibilité à temps des engrais.

La subvention de la semence de pomme de terre bien qu’importante est insuffisante chez les petits producteurs. Cette année ci par exemple beaucoup de petits producteurs ont renoncé à faire de la pomme terre du fait de l’épuisement de la subvention qui fait flamber le prix du sac de 9750 FCFA à 16000 Fcfa.

Quand à la disponibilité à temps des engrais des centaines de producteurs qui vont récolter à partir de la semaine prochaine n’ont reçu même pas un GRAMME d’engrais subventionné et se sont approvisionnés au prix fort de 17 voir 18000 fcfa. En plus le volume d’engrais subventionné est tellement insuffisant que les producteurs bénéficiant de la subvention reçoivent en moyenne 3 sacs par hectare contre un besoin de 15 sacs selon la fiche technique de ISRA.

Amar Yaya Sall

Agropasteur

President du Mouvement Citoyen Kawkaw

Secreataire National aux Revendications du Syndicat des Agriculteurs du Sénégal ( SAS)