99 ans de Me Abdoulaye Wade : Macky Sall rend hommage á une figure emblématique de notre démocratie et défenseur infatigable du panafricanisme

« En ce 29 mai, je rends un hommage appuyé au Président Abdoulaye Wade, figure emblématique de notre démocratie et défenseur infatigable du panafricanisme, qui fête ses 99 ans. Joyeux anniversaire, Maître Wade. Que votre passion pour l’Afrique et notre pays continue d’inspirer les générations actuelles et futures », a écrit Macky Sall.

Avant de devenir président de la République du Sénégal en 2012, Macky Sall a gravi les échelons du pouvoir sous le magistère d’Abdoulaye Wade, dont il fut un proche collaborateur pendant plusieurs années.

En 2000, avec l’alternance politique, Macky Sall est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). C’est à ce poste qu’il commence à se faire remarquer dans les cercles du pouvoir. L’année suivante, en mai 2001, il est propulsé au rang de ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique dans le gouvernement dirigé par Idrissa Seck.

Son ascension se poursuit en août 2003 lorsqu’il devient ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, avec en plus la fonction de porte-parole du gouvernement.

En avril 2004, Macky Sall est nommé Premier ministre du Sénégal. Il occupera cette fonction pendant trois ans, jusqu’en juin 2007, devenant ainsi l’un des plus fidèles lieutenants de Wade. Mais cette fidélité prendra fin après sa nomination comme président de l’Assemblée nationale en juin 2007. À ce poste, Macky Sall convoque Karim Wade, alors président de l’Agence nationale de l’organisation de la conférence islamique (ANOCI), pour qu’il rende compte de sa gestion. Ce geste est mal vu par le président Wade et provoque une rupture politique.

En novembre 2008, Macky Sall est évincé de la présidence de l’Assemblée nationale et quitte définitivement le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), ouvrant ainsi la voie à la création de son propre parti, l’Alliance pour la République (APR).