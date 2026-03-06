« 95 % des militaires iraniens sont des scientifiques et des ingénieurs », selon Général iranien Bahman Kargar

Dans un contexte de tensions exacerbées entre l’Iran, les États‑Unis et Israël, un haut responsable militaire iranien a tenu des propos spectaculaires sur l’état d’esprit des forces armées de la République islamique et les pertes humaines anticipées dans le conflit.

Le général iranien Bahman Kargar a affirmé que « le peuple iranien aime la mort plus que tout », une formule largement reprise sur les réseaux sociaux mais dont l’authenticité n’a pas été vérifiée de manière indépendante par des agences de presse internationales. De même, le général aurait déclaré que « 95 % des militaires iraniens sont des scientifiques et des ingénieurs », soulignant selon lui la capacité technique de l’armée iranienne à produire des armements.

Selon ses propos, « 100 personnes mourront aujourd’hui et des milliers d’autres sont en alerte », ajoutant que « chaque fois que l’Iran utilise des armes, des ingénieurs souterrains en produisent déjà de nouvelles ». Ces affirmations n’ont pas été confirmées par des sources officielles indépendantes.

Selon certains rapports, les forces iraniennes ont déjà procédé à des attaques de drones ou de missiles contre des positions alliées dans le Golfe, bien que des détails précis restent difficiles à confirmer.