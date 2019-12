Sadio, avec son influence gagnante dans le jeu de Liverpool, peut compter sur le soutien moral du peuple Sénégalais. Déjà, être dans la mêlée ou le quintet, qu’importe, c’est une performance historique. Et c’est aussi une bonne vitrine pour le football sénégalais. Une première au Sénégal où un de ses fils titille l’élite mondiale footballistique.

En droit d’attendre le sacre d’un de ses fils, le mieux en vue du moment, le Sénégal retient son souffle. Le Ballon d’Or 2019 sera attribué ce lundi soir, au théâtre du Châtelet, à Paris, au meilleur footballeur de l’année 2019. Et le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, auteur d’une saison remarquable, hors norme, un des favoris, est un sérieux candidat.

Sadio, au four et au moulin

Après Georges Weah (en 1995, AC Milan), Sadio Mané sera-t-il le deuxième africain à s’adjuger ce trophée tant convoité ? Le vieux continent européen est-il prêt à hisser l’Afrique sur la plus haute marche du podium en la personne de Sadio Mané ?

L’enfant de Bambali, à la fois offensif, défensif et au service du collectif, au regard de sa prestation, pour la présente saison, est crédité par de nombreux techniciens potentiel Ballon d’Or devant des monstres du football mondial

Mané face aux génies, Messi et Ronaldo

Mais l’optimisme béat sera-t-il de mise face à ces génies du foot ? Messi, vainqueur du Ballon d’Or à cinq reprises, meilleur buteur de Liga pour la sixième fois de sa carrière (36 buts en 34 matches). Et Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, plus de 700 buts.

Si ces derniers n’ont rien gagné en Europe en 2019, Mané, Salah et Van Djik, très impressionnants, terminant à la deuxième place en Premier League, ont remporté la Ligue des Champions et la Super coupe européenne. Et Mané, ne tirant pas les penaltys, d’y ajouter une page de co-meilleur buteur de la Premier League. Et, finaliste de la Can.

Un vote fortement influencé…

Mais Messi, Ronaldo et Van Djik, en termes de valeur ajoutée publicitaire, ont une longueur d’avance psychologique.

Aujourd’hui, le talent uniquement ne suffit pas pour gagner en football. Des visions stéréotypées pèsent aussi lourdement sur la balance. C’est là que Sadio Mané, qui a fait des choses phénoménales, a pêché dans le management. Le monde du football reste matraqué d’images de Messi ou de Ronaldo.

Les critères sont assez flous et les votes subjectifs. Et, le champ de vision des journalistes non africains s’arrête sur le vieux continent

Performance naturelle et historique pour SadioSadio, avec son influence gagnante dans le jeu de Liverpool, peut compter sur le soutien moral du peuple Sénégalais. Déjà, être dans la mêlée ou le quintet, qu’importe, c’est une performance historique. Et c’est aussi une bonne vitrine pour le football sénégalais. Une première au Sénégal où un de ses fils titille l’élite mondiale footballistique.

