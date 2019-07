Les exploits extra sportifs du footballeur brésilien, Neymar JR, continuent de diviser la classe sportive mondiale. Alors que de grands clubs européens se sont manifestés pour s’attacher les services de Neymar -sur le départ du PSG- malgré ses déboires extra sportifs, son aîné de la Séléçao a tenu à donner des conseils au n° 10 brésilien. Et Zé Roberto est inquiet pour la suite de la carrière de Neymar.

Si le FC Barcelone, club de cœur du n° 10 de la Séleçao continue de soutenir son ancien sociétaire et fait clairement savoir son intention de reprendre son joueur fétiche, le PSG, lui, semble ne pas vouloir se mêler de la tourmente extra sportive de Neymar. Et a même laissé entendre qu’il serait prêt à lâcher l’enfant terrible du football brésilien acheté il y deux ans à coûts de millions d’Euros. Pendant ce temps, même s’il a déjà l’esprit ailleurs qu’au PSG, Neymar continue d’entretenir le suspens sur sa prochaine destination en se laissant photographier Karim Benzema, le sociétaire du Réal de Madrid, club rival de Barcelone.

Pendant ce temps, en Catalogne, on continue de crier urbi et orbi que le FC Barcelone rêve de reconstruite son trio magistral d’attaquant que Neymar formait avec Messi et Luiz Suarez. De plus en plus éloigné des dirigeants du Parc des Princes, Neymar que tous craignent maintenant qu’il ne puisse connaitre une longue carrière à cause de son hygiène de vie a subi une rafale de critiques de la part d’un de ses aînés dans la Séléçao, Zé Roberto. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Zé Roberto (43 ans) n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Neymar.

Interrogé à l’occasion de la Copa America, l’ancien milieu passé notamment par le Real Madrid (1997-1998) et le Bayern Munich (2002-2006 puis 2007-2009) a lancé un vibrant avertissement à la star auriverde: « Neymar doit radicalement changer d’état d’esprit. Sinon, il risque de ne plus jouer au plus haut niveau à l’âge de 30 ans. L’argent et les tentations ont toujours existé dans ce milieu et elles n’ont pas empêché Cristiano (Ronaldo) et Lionel Messi de briller. Eux vivent différemment. À ce rythme-là, Neymar va manquer le moment clé de sa carrière qui doit lui permettre de jouer un rôle capital au plus haut niveau international. Les différentes blessures qu’il a eues ces derniers mois ne l’ont pas aidé, mais il faut bien dire que dans sa tête, il n’est pas focalisé sur le foot. S’il continue ainsi, il va perdre la joie de jouer« , a prévenu Zé Roberto.