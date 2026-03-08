40e suspect arrêté : Un étudiant enfonce Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck par des aveux explosifs

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, multiplie ses actions sur le territoire national pour lutter contre la délinquance, la criminalité et les actes contraires aux bonnes mœurs au Sénégal.

C’est dans cette dynamique que la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a arrêté un quarantième suspect dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Il s’agit de l’étudiant S. Diallo, qui est tombé hier samedi, à Sacré-Cœur, dans les filets des gendarmes en civil. Selon des informations exclusives de Seneweb, le suspect a avoué son implication dans ce réseau de présumés homosexuels.

Après son interpellation, S. Diallo a cité l’animateur de télévision Pape Cheikh Diallo et le commerçant Ibrahima Magib Seck comme étant ses partenaires. Dans ses aveux, il a confié avoir entretenu des actes contre nature avec ces deux célébrités à plusieurs reprises.

« Je suis un sujet actif. Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck sont mes partenaires passifs. J’ai couché avec eux à plusieurs reprises », a déclaré le suspect arrêté à Sacré-Cœur.

L’étudiant S. Diallo et le tapissier M. Mbaye, interpellé récemment par la BR de Thiès, seront présentés demain au juge d’instruction du premier cabinet, sauf changement de programme.

Informé des faits, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, suit l’évolution du dossier, qui n’a pas encore livré tous ses secrets. D’autres arrestations sont en vue.

La légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du colonel Malick Faye, poursuit ses opérations pour renforcer le sentiment de sécurité dans la capitale sénégalaise.