Le lycée Jean-Mermoz de Dakar est touché par la Covid-19 avec la détection de 4 cas d’infection dans 4 classes différentes. L’information est donnée par M. Lizé, proviseur du lycée, dans un message adressé aux parents et publié le 14 janvier dernier sur la page Facebook du lycée.

« A cette heure, après deux semaines de classe, on dénombre 4 cas positif à la COVID répartis dans 4 classes différentes. Ils sont la suite des contaminations qui ont eu lieu pendant les congés scolaires », annonce-t-il. Non sans préciser que « les élèves sont isolés, sous traitement, les cas contacts directs et indirects prévenus ».

« Les élèves, qu’ils aient été positifs ou qu’ils soient cas contacts, ne rentrent dans l’établissement qu’après que nous soyons certains que la situation soit à la norme. Les infirmières scolaires et mon assistante y veillent avec tout le professionnalisme qu’on leur connait. Elles sont en contact direct et régulier avec les familles concernées, le milieu médical et les autorités de tutelle », assure le proviseur. Pour le moment, indique-t-il, « l’objectif est de faire en sorte que l’enseignement en présentiel perdure. Nous connaissons tous les dégâts et les ruptures d’égalité que l’enseignement à distance a pu occasionner malgré le formidable engagement de l’équipe éducative ».