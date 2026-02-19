4 Avril 2026 : Les Thiessois se retrouvent autour d’un “forum populaire indépendance” pour faire des propositions au président de la République

Une grande rencontre dénommée «Forum populaire indépendance», sanctionnée par un document qui sera élaboré et soumis au président de la République est prévue dans les prochains jours par la Ville de Thiès. Elle regroupera d’anciens députés et des parlementaires, des directeurs nationaux originaires de Thiès, toutes les sensibilités confondues, des membres du mouvement sportif, les maires des trois communes de Thiès ainsi que toutes les personnalités, les femmes, les jeunes, les élèves et les étudiants.

Ce sera un «moment d’échanges, de discussions, de recueil d’avis, de propositions et de doléances» afin de recueillir des propositions destinées au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de la fête nationale du 4 Avril 2026, que Thiès organisera.