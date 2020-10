3e mendat Macky Sall, pour Serigne Mansour Djamil " Jusqu’à preuve du contraire, le débat sur la troisième candidature de Macky Sall est une histoire de distraction stratégique"

La question d’un éventuel troisième mandat pour le président Macky Sall est toujours d’actualité. Après Alpha Condé (Guinée) et Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), certains estiment que le leader de l’APR pourrait à son tour tenter le coup. Invité de l’émission « Jury de dimanche » de Iradio, Serigne Mansour Sy Djamil a donné sa position.

« Jusqu’à preuve du contraire, le débat sur la troisième candidature de Macky Sall est une histoire de distraction stratégique. On devrait discuter de choses plus sérieuses comme les scandales fonciers, l’octroi de licences de pêche aux Chinois, les questions de santé, d’agriculture et d’éducation », a fait savoir le marabout homme politique