3e mandat : C’est la loi divine qui s’est abattue sur Boughazelli

Des têtes ont été coupées dans la mouvance par le président de la République, qui nomme et dégomme qui et quand il veut. Depuis quelques mois, avec ce troisième mandat agité par-ci et par-là, le chef de l’Etat Macky Sall, ne badine pas avec ceux qui disent qu’il ne peut plus briguer un autre mandat. Sory Kaba, suivi de l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bok Yakaar, en ont fait les frais

3éme mandat, demande sociale

Le député Seydina Fall Bougazelli, un des proches collaborateurs du chef de l’Etat, avait fait une révélation explosive. Sur Senego, il avait garanti que Macky Sall va briguer un 3e mandat, faisant fi des limogeages et de Sory Kaba et de Moustapha Diakhaté, après qu’ils se sont exprimés sur le sujet. « Juridiquement, le président de la République a droit à trois mandats. Raison pour laquelle, affirme-t-il, Macky Sall va briguer un troisième mandat, parce que c’est une demande sociale. Mais l’ex député de n’a pas été sanctionné

La loi divine sur Boughazelli…

« Nous sommes dans un pays où 95% sont des musulmans, mais certains pensent que Dieu n’intervient pas. Macky Sall a limogé plusieurs personnes qui ont parlé de son troisième mandat et quand Boughazelli a emboîté les mêmes pas, c’est Dieu qui a agi. Ainsi parle Babacar Mbaye Ngaraf, qui y voit une alerte et appelle le peuple sénégalais à être doit doit être vigilant. « Nous n’avons jamais eu de troisième mandat. Pour ne pas gâcher son parcours et son Cv, le Président Sall ne doit même pas y penser.