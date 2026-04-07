La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) informe le public que la production des cartes nationales d’identité a repris, le 1er avril 2026.
Les opérations d’enrôlement ont débuté de manière progressive dans plusieurs centres, en vue de leur généralisation sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.
La DAF tient à rappeler que l’intégrité des données personnelles des Sénégalais est strictement préservée.
Elle reste également à l’écoute des préoccupations des citoyens et promet un service continu dans le cadre de la gestion des cartes nationales d’identité.
Pour rappel, le Directeur de la DAF dans un communiqué signé le 5 février 2026 à Dakar, avait informé qu’« à la suite d’un incident constaté dans le système », la production des cartes d’identité est « momentanément suspendue ».
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