À l’occasion de la prière de la fête de Eid el-Fitr (Korité) célébrée à Ziguinchor, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait une déclaration remarquée concernant les relations entre le Sénégal et certains partenaires internationaux.

Selon lui, la coopération luxembourgeoise envisagerait de suspendre ses financements au Sénégal en réaction au durcissement des peines contre les actes d’homosexualité récemment adoptés par les autorités sénégalaises. Cette décision aurait suscité une vive indignation du côté du Luxembourg, partenaire engagé dans le financement de plusieurs secteurs de développement au Sénégal.

Le chef du gouvernement a indiqué que les nouvelles dispositions légales prévoient des peines allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement, accompagnées d’amendes pouvant atteindre 10 millions de francs CFA.

Dans son intervention, Ousmane Sonko a également évoqué des réactions venant d’Europe, affirmant qu’un responsable royal en Belgique aurait exprimé son mécontentement et envisagé de suspendre ses investissements au Sénégal.

Face à ces pressions, le Premier ministre a adopté une position ferme :

« Je ne vais pas attendre qu’ils arrêtent. C’est moi-même qui vais leur écrire pour leur demander de ne plus intervenir au Sénégal et de garder leurs financements », a-t-il déclaré.

Cette sortie illustre une volonté affichée des autorités sénégalaises de défendre la souveraineté nationale face aux influences extérieures. Elle appelle également, selon lui, à une mobilisation collective — gouvernants comme gouvernés — pour renforcer l’autonomie économique et politique du pays.