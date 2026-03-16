L’Alliance pour la République (Apr) a réagi à la sortie de Ousmane Sonko concernant la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Les membres de l’Apr ont exprimé leur inquiétude face à la sortie de Sonko, qui pourrait masquer la crise dans laquelle le Sénégal se trouve. Ils ont souligné que la gouvernance actuelle, marquée par des tensions politiques, a contribué à un environnement économique incertain, décourageant les investisseurs et précarisant les ménages.

Ils ont également mis en garde contre les conséquences de la renégociation des contrats, qui pourraient fragiliser la société et le paysage économique du Sénégal.Le parti a également évoqué les règles appliquées au secteur du ciment et mis en garde contre un climat politique susceptible, selon lui, d’affaiblir l’investissement et l’activité industrielle.

Ses responsables estiment que les critiques formulées contre le régime de Macky Sall reposent sur une interprétation inexacte des faits. Ils rappellent que l’exploitation du gaz représente un levier majeur pour l’avenir énergétique et financier du Sénégal, mais que son développement doit s’appuyer sur des données concrètes et une vision industrielle cohérente.

Dans ce contexte, L’APR a apporté des précisions sur le projet gazier Yakkar-Teranga, affirmant qu’il n’a pas été récupéré par l’Etat à la suite d’une renégociation, mais qu’il est redevenu disponible après le retrait d’acteurs comme BP et Kosmos Energy.