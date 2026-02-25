La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a déjà collecté 190 000 tonnes de graines d’arachide au cours de la campagne agricole en cours, a déclaré le Premier ministre, mardi, à Dakar, en précisant que c’est un record.

‘’En 2021, la SONACOS avait collecté 67 000 tonnes, puis 129 000 tonnes en 2022, ensuite 22 000 tonnes en 2023. En 2024, la SONACOS avait collecté 12 000 tonnes, puis 155 000 tonnes en 2025’’, a indiqué M. Sonko devant les députés réunis pour poser des questions d’actualité aux membres du gouvernement.

La quantité de graines d’arachide collectées par l’entreprise agroindustrielle dépasse de loin celles des cinq précédentes années, a-t-il affirmé, soulignant que la SONACOS n’a pas encore bouclé sa collecte dans certaines régions du pays.

Ousmane Sonko dit être au courant des ‘’complaintes’’ des producteurs d’arachide des régions du sud du pays. Des agents de la SONACOS se rendront dans cette partie du Sénégal, dans les départements de Vélingara et Bignona notamment, ‘’dans les deux prochains mois’’, pour collecter des graines d’arachide auprès des paysans, selon M. Sonko.

‘’Ce n’a pas été facile mais nous sommes en train de faire des efforts extraordinaires’’, a-t-il assuré en parlant de la politique agricole du gouvernement, de la filière arachide surtout. Le gouvernement cherche à ‘’redynamiser’’ la filière arachide, selon lui.