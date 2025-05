À l’occasion de la Journée nationale du dialogue, Philippe Abraham Tine, représentant de la communauté catholique, a porté la voix de l’Église et livré un message fort. En saluant l’initiative du président de la République pour la convocation de ce dialogue, il a réaffirmé la pleine disponibilité de l’Église catholique à œuvrer pour un Sénégal plus juste, plus équitable et fraternel.

« La mission de justice et de paix est au cœur du message évangélique qui nous engage. »

Philippe Abraham Tine a souligné la nécessité d’un dialogue sincère, transparent et sans calculs politiques, fondé sur la vérité, seul gage de libération morale et d’espérance partagée. Selon lui, dans le contexte actuel de fractures sociales et de tensions politiques, ce dialogue peut et doit jouer un rôle thérapeutique pour guérir les blessures des crises récentes (2021-2024) et rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés.

« Notre nation est traversée par le bruit de la discorde, de la haine et des insultes, même dans nos familles. » note la voix de l’église catholique qui a insisté sur trois points fondamentaux pour la réussite de ce dialogue et pour la refondation nationale : La sauvegarde du principe de laïcité, garant du vivre-ensemble, la réforme de l’électorat, où il a dénoncé la tendance des acteurs politiques à se renvoyer mutuellement la responsabilité des crises, la séparation des pouvoirs, condition sine qua non d’un État de droit équilibré et respectueux de l’intérêt général.

« Les hommes politiques pensent que le problème est toujours l’autre, jamais eux-mêmes. » a-t-il affirmé

Il a conclu son intervention en rappelant que le dialogue est la force des peuples qui placent l’intérêt général au-dessus de leurs intérêts partisans. Il a formulé l’espoir que les conclusions de ce dialogue national ne restent pas lettre morte, mais qu’elles se traduisent par des actes concrets au service de tous les citoyens.