Revue presse Sénégal : Entre crises, réformes et controverses – Une nation à un tournant décisif

Politique :

L’actualité politique est marquée par plusieurs décisions importantes et des tensions croissantes. Le Soleil met en avant l’adoption par l’Assemblée nationale d’un projet de loi destiné à soutenir les industries agroalimentaires, une mesure qui pourrait avoir un impact positif sur l’économie nationale. Cependant, d’autres journaux comme POP et Enquête soulignent les tensions autour de la loi d’amnistie, avec des voix qui s’élèvent contre une tentative d’effacement des responsabilités politiques. Cette opposition est accentuée par Direct News, qui questionne l’absence de certains acteurs clés devant la Haute Cour de justice. En parallèle, Source A évoque les difficultés de l’ex président du Sénégal Macky Sall, notamment face à une contestation grandissante et à des enjeux liés à la transition politique.

Économie :

L’économie sénégalaise traverse une période délicate. L’Évidence parle d’une crise qui s’installe, notamment dans le secteur financier, tandis que Yoor-Yoor met en lumière les défis auxquels fait face AIR Sénégal, avec un héritage de dettes d’ex-ADS atteignant 24 milliards FCFA. Par ailleurs, Le Point rapporte que la banque Santander soutient un projet énergétique d’envergure, ce qui pourrait favoriser un redressement du secteur de l’énergie. Cependant, WalfQuotidien révèle que l’État refuse d’indemniser Walfadjri, une décision qui risque d’envenimer le climat médiatique et économique.

Société et justice :

Le journal Libération consacre sa Une à l’affaire de la “bamboula tentaculaire” de la SENEGINDIA, mettant en avant un vaste réseau de corruption. De son côté, Enquête analyse la transition entre une phase d’amnistie et une répression qui continue à se renforcer. Les questions de sécurité et de justice sont aussi abordées dans L’AS, qui signale la grogne des députés concernant la récente vague de refus de visas, un problème qui pourrait avoir des implications diplomatiques.

Sport :

La rubrique sportive est dominée par la performance du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sport et Point Actu Sport saluent la victoire éclatante du PSG contre Liverpool à Anfield, une qualification qui redonne espoir aux supporters parisiens. Dans un contexte politique et économique tendu, la victoire du PSG en Ligue des Champions offre une rare note positive. La qualification du club face à Liverpool redonne espoir aux supporters et permet une parenthèse sportive réjouissante.

