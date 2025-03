08 Mars Journée Internationale des Droits des Femmes: Histoire, lutte et figures féminines du Sénégal

Chaque 08 mars, le monde célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes. Cette date est bien plus qu’une simple célébration: elle marque un moment de réflexion sur les luttes passées et les combats à mener pour l’égalité des sexes. Au Sénégal, plusieurs femmes ont joué un rôle majeur dans la défense des droits des femmes et continuent d’inspirer les générations futures.

Origine de la Journée Internationale des Droits des Femmes

La Journée Internationale des Droits des Femmes trouve ses racines dans les mouvements ouvriers du début du XXᵉ siècle. Dès 1909, une première “Journée nationale des femmes” est organisée aux États-Unis par le Parti socialiste américain. Mais c’est en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, que Clara Zetkin propose l’idée d’une journée dédiée aux droits des femmes.

Le 8 mars 1917 marque un tournant décisif : des ouvrières russes manifestent pour réclamer du pain et la fin de la guerre. Ce soulèvement conduit à la chute du tsarisme et marque l’histoire. En 1977, l’ONU officialise cette date comme une journée internationale pour les droits des femmes, encourageant chaque pays à la commémorer.

Les Figures Féminines du Sénégal dans la Lutte pour les Droits des Femmes

Talaatay Nder : Le sacrifice héroïque des femmes du Waalo

Le Talaatay Nder, est un événement marquant de l’histoire sénégalaise survenu le 7 mars 1820. Ce jour-là, profitant de l’absence des hommes partis aux champs, des assaillants maures attaquèrent la ville de Nder, capitale du royaume du Waalo, dans le but de capturer des esclaves. Les femmes de Nder, dirigées par la linguère (reine) Fatim Yamar Khouriaye, choisirent de résister héroïquement. Plutôt que de se soumettre à l’esclavage, elles décidèrent de se sacrifier en mettant le feu au palais royal, préférant la mort à la captivité. Cet acte de bravoure est aujourd’hui commémoré au Sénégal comme un symbole de résistance féminine et de lutte pour la dignité et la liberté.

Mariama Bâ : Une voix littéraire pour l’émancipation

Écrivaine engagée, Mariama Bâ a marqué la littérature africaine avec son roman ”Une si longue lettre” (1979), dénonçant les injustices subies par les femmes dans la société sénégalaise, notamment la polygamie et l’inégalité des sexes. Son œuvre a eu un impact majeur sur la prise de conscience des droits des femmes en Afrique et au-delà.

Aline Sitoé Diatta : La résistance au colonialisme et la place des femmes

Figure emblématique de la résistance sénégalaise contre le colonialisme, Aline Sitoé Diatta s’est battue pour les droits des populations locales face aux oppressions de l’administration coloniale française. Son courage et son leadership font d’elle une source d’inspiration pour les luttes féminines et la souveraineté nationale.

Aminata Mbengue Ndiaye : Un engagement politique fort

Ancienne ministre et femme politique influente, Aminata Mbengue Ndiaye a milité pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Elle a œuvré pour des politiques publiques favorisant l’égalité des genres et la promotion des droits des femmes.

Ndèye Coumba Mbengue Diakhaté : L’éducation au cœur du combat

Éducatrice et écrivaine, elle a joué un rôle clé dans la sensibilisation des jeunes filles à l’importance de l’éducation. Son engagement en faveur de l’alphabétisation et de l’émancipation des femmes a marqué le paysage éducatif sénégalais.

Fatou Sow Sarr : Une militante féministe engagée

Sociologue et militante des droits des femmes, Fatou Sow Sarr a consacré sa carrière à la recherche et à la promotion de l’égalité des sexes au Sénégal. Ses travaux sur les dynamiques de genre et l’autonomisation des femmes ont contribué à faire avancer les politiques publiques en faveur des femmes. Malgré ces avancées, les défis restent nombreux : accès limité à l’éducation pour certaines filles, violences basées sur le genre, sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles… C’est pourquoi la Journée du 8 mars n’est pas seulement une célébration, mais un rappel des luttes à poursuivre.

Aujourd’hui, de nombreuses associations et activistes sénégalaises poursuivent ce combat, à l’image de la plateforme Jiggen Ci Sunu Bopp, qui milite pour les droits des femmes et la justice sociale. La Journée Internationale des Droits des Femmes est un moment clé pour célébrer les avancées, mais aussi pour rappeler que l’égalité des sexes reste un objectif à atteindre. Au Sénégal, des figures historiques et contemporaines continuent d’inspirer cette lutte. En ce 8 mars, célébrons ces femmes qui brisent les barrières et ouvrent la voie à une société plus juste et équitable.