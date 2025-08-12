🔴Alerte SEN’EAU : Perturbations dans la distribution d’eau à Dakar et Rufisque les 13 et 14 août

La SEN’EAU a annoncé mercredi que des perturbations affecteront le service de distribution d’eau potable à Dakar, sa banlieue, ainsi qu’à Rufisque et ses environs ce jeudi.

La SEN’EAU informe ses clients que des travaux de renouvellement d’équipements stratégiques de la conduite d’adduction du Lac de Guiers n°1 seront réalisés le jeudi 22 août 2024 à partir de 15 heures.

Pendant ces travaux, les clients pourraient rencontrer des perturbations dans le service de distribution d’eau, allant d’une faible pression à un manque total d’eau dans les zones concernées.

L’entreprise responsable de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et périurbaine précise que la situation reviendra progressivement à la normale dans la matinée du vendredi 23 août 2024.

Pour pallier les difficultés rencontrées par les populations, un dispositif de camions-citernes sera mis en place pour fournir de l’eau aux quartiers les plus affectés par le manque d’approvisionnement.