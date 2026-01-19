𝐍𝐨𝐧, 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥 (Par Habib Léon NDIAYE )

La finale de la CAN 2025 a livré son verdict. Le Sénégal a été sacré face au Maroc, pays organisateur, au terme d’un match intense, marqué par la tension et la confusion.

Deux faits de jeu majeurs ont troublé ce qui s’annonçait comme une fête de l’excellence sportive : un but refusé au Sénégal et un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. La suite est connue : interruption du match, retrait des joueurs sénégalais au vestiaire, puis retour sur l’aire de jeu après de longues minutes de négociations, dans un climat de colère, de défiance et de désordre.

Au-delà du rappel des faits, je souhaite surtout m’attarder sur la réaction des officiels de la CAF et de la FIFA. Tous, comme dans une symphonie déjà écrite, au refrain bien maîtrisé, condamnent la sortie des joueurs sénégalais du terrain. Ils la jugent inacceptable et promettent des sanctions. La messe est dite avant même le son des cloches appelant à la prière. Comme toujours, le langage est formel, froid, connu, avec le même réflexe : se protéger, couvrir leur entourage, sans jamais interroger les causes profondes.

On condamne l’effet, mais on ferme volontairement les yeux sur la cause. On s’indigne de l’attitude des joueurs et du staff sénégalais sans se demander le pourquoi de leur comportement.

Aucun doute ne semble émis sur le dispositif arbitral. Aucune appréciation sur l’atmosphère lourde de pression et de provocation, d’avant et pendant le match. On se contente d’exiger des joueurs qu’ils respectent les décisions arbitrales, sur et en dehors du terrain. Sans plus. Sans moins.

Qui peut honnêtement ignorer les défaillances du dispositif sécuritaire depuis l’arrivée de l’équipe sénégalaise à Rabat ? Qui n’a pas constaté l’attitude ostensiblement partiale de l’arbitre central, dont certaines décisions trahissaient un penchant manifeste pour l’équipe hôte ? Que dire du but refusé au Sénégal, sur une décision à la justesse plus que discutable ? Jusqu’à l’implication honteuse de joueurs et de stadiers dans l’affaire de la serviette du gardien sénégalais. Et qui n’a pas vu la pression exercée par Brahim Diaz pour contraindre l’arbitre à consulter la VAR ?

Mais non, ces ficelles sont jugées trop minces pour apparaître sur le tissu épais de l’injustice qui a recouvert cette finale.

Chers officiels, le Sénégal n’est pas un intermittent du football. Il connaît la CAN. Il connaît aussi la Coupe du monde. Quatre qualifications, dont trois consécutives à la CDM (2002, 2018, 2022, 2026). Quatre finales de CAN, dont trois lors des quatre dernières éditions (2002, 2019, 2021, 2025). Deux titres continentaux. Des joueurs titulaires évoluant dans les championnats les plus relevés. Pour ne relever que ces indicateurs.

Nous avons connu l’envahissement de terrain à Surulere, au Nigeria. Nous avons « survécu » au stade des Martyrs, en République démocratique du Congo, face à un public particulièrement hostile. Et ironie des choix de la CAF : c’est un ressortissant de ce pays qui officie lors de notre finale face au Maroc.

Pourtant, jamais auparavant, malgré des décisions arbitrales contestables et des contextes ouvertement hostiles, nous n’avions manifesté la moindre irrévérence. Nous avons toujours fait preuve de retenue et de correction.

Mais aux yeux de ces officiels, il faudrait toujours se taire, courber l’échine. À tel point qu’ils finissent par confondre silence et correction avec génuflexion et soumission docile.

Si l’on peut regretter la tournure des événements lors de cette finale, la CAF, quant à elle, ne saurait se soustraire à une introspection profonde sur les manquements structurels et éthiques qui minent la crédibilité du football africain.

En l’espèce, lorsque l’arbitrage perd en crédibilité, c’est toute la justice sportive qui est compromise. Des rêves sont brisés, les frustrations s’accumulent. On voudrait réduire le football à de simples faits de jeu, en ignorant volontairement l’environnement dans lequel il se déroule et son impact social, politique et diplomatique.

Des arbitres, juges du jeu, ne devraient plus se permettre, surtout en Afrique, de sceller avec une telle légèreté le rêve des nations.

Aux officiels sénégalais désormais de sortir du registre de la simple indignation pour investir celui de la posture souveraine et stratégique.

Il leur revient de faire preuve de proactivité, de courage et de détermination, en documentant rigoureusement les faits, en prévision d’un procès dont le verdict semble prononcé avant même l’audience.

Dans un système où l’arbitrage et la gouvernance peinent encore à convaincre, seule une posture courageuse, lucide, structurée et déterminée permet de transformer l’injustice subie en levier de réforme.