​Education : Plus de 50 étudiants de l’UVS seront en grève de la faim mardi

Des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), non sélectionnés pour le Master annoncent qu’ils vont démarrer une grève de la faim officiellement demain, mardi 30 novembre au quartier Hamo 4 de Guédiawaye. Selon Aminata Ndiaye qui s’est confiée à nos confrères du journal L’As, “ces camarades reprochent aux autorités universitaires d’avoir fait la sélection en foulant au pied les règles.”

Pour elle, ces dernières ont pris un quota, or le système Licence Master Doctorat ne prévoit pas cela. D’après Aminata Ndiaye, les étudiants lésés sont estimés à plus de 50 personnes. Elle affirme qu’ils ont mené plusieurs actions pour se faire en tendre, avec le dépôt d’un mémorandum et la tenue d’une conférence de presse. Aminata Ndiaye a également déclaré que jeudi passé, ils sont allés au ministère de l’Enseignement supérieur pour rencontrer le ministre sans succès.

Et à leur grande surprise, poursuit-elle, les autorités universitaires ont publié les listes définitives le vendredi et ont commencé à bloquer les comptes de certains étudiants.